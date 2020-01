C’est une séquence assez cocasse qui a eu lieu en conférence de presse du côté d’Adélaïde. Ashleigh Barty, qui est arrivée en salle de presse, a vu qu’un téléphone d’un journaliste sonnait sur la table qui était devant elle. La numéro 1 mondiale a alors décidé de répondre et de se présenter. L’Australienne a amusé la galerie, mais la personne au bout du file a décidé de raccrocher. C’est la scène insolite du jour.

WARNING : If your phone rings during a press conference @ashbarty WILL answer it. 😂#AdelaideTennis pic.twitter.com/ZhVqyQOpKf

— WTA (@WTA) January 15, 2020