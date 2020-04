La suspension du circuit à cause de la crise sanitaire liée au coronavirus est l’occasion de se replonger dans les archives et les plus grands moments de ces dernières années : des points que l’on a tous en tête tant par leur côté spectaculaire que symbolique.

On a décidé de remonter le temps et de revenir sur la balle de match du Masters 1988 entre Boris Becker et Ivan Lendl à New York. Un point de 37 frappes où il y a tout : des frappes, des lices, des angles et un dénouement cruel pour Lendl puisque la balle heurte la bande du filet… L’Allemand remporte le tournoi en s’imposant 5-7, 7-6, 3-6, 6-2, 7-6.