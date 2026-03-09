Accueil Vidéos

Benoit Maylin au sujet d’Alcaraz : « Pas mal. Mais, peut mieux faire »

Par
Jean Muller
-
288
Screenshot

Avoir de l’adresse au tennis est un atout majeur. Sur cette vidéo, Carlos confirme son talent même s’il ne réalise pas un sans faute, ce qui a le don d’agacer notre confrère Benoit Maylin qui estime que ce n’est pas un exploit. Pour valider son commen­taire, Benoit évoque un passé pas si loin­tain en parlant d’une légende : Martina Navratilova.

« Pas mal. Mais, peut mieux faire. En 1991, à l’US Open, Navratilova faisait le même exer­cice, en visant des pièces de 50 cents, soit 3 cm de diamètre (un peu plus grand qu’une pièce de 2 euros). Et elle les touchait quasi à chaque fois »

Publié le lundi 9 mars 2026 à 09:42

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.