Avoir de l’adresse au tennis est un atout majeur. Sur cette vidéo, Carlos confirme son talent même s’il ne réalise pas un sans faute, ce qui a le don d’agacer notre confrère Benoit Maylin qui estime que ce n’est pas un exploit. Pour valider son commentaire, Benoit évoque un passé pas si lointain en parlant d’une légende : Martina Navratilova.
Pas mal.— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) March 8, 2026
Mais, peut mieux faire 😂
En 1991, à l’US Open, Navratilova faisait le même exercice, en visant des pièces de 50 cents, soit 3 cm de diamètre (un peu plus grand qu’une pièce de 2 euros).
Et elle les touchait quasi à chaque fois. https://t.co/ERqorAiSjZ
Publié le lundi 9 mars 2026 à 09:42