Avoir de l’adresse au tennis est un atout majeur. Sur cette vidéo, Carlos confirme son talent même s’il ne réalise pas un sans faute, ce qui a le don d’agacer notre confrère Benoit Maylin qui estime que ce n’est pas un exploit. Pour valider son commen­taire, Benoit évoque un passé pas si loin­tain en parlant d’une légende : Martina Navratilova.

Pas mal.

Mais, peut mieux faire 😂

En 1991, à l’US Open, Navratilova faisait le même exer­cice, en visant des pièces de 50 cents, soit 3 cm de diamètre (un peu plus grand qu’une pièce de 2 euros).

Et elle les touchait quasi à chaque fois. https://t.co/ERqorAiSjZ — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) March 8, 2026

