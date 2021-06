« Cette dose d’amour du public me fait du bien, j’avais besoin de ça », se réjouis­sait Benoit Paire malgré sa défaite en quatre sets contre Casper Ruud lundi. Ce match a tout l’air d’un déclic pour le Français, qui espère retrouver son niveau. Paul de Saint Sernin, ancien­ne­ment à Téléfoot la chaîne et recrue d’Amazon Prime Video pour Roland‐Garros, a réalisé une inter­view inso­lite de Benoit, dans laquelle il est censé être le « nouveau Benoit Paire, apaisé ».

L’Avignonnais a le sourire, il remplace la « cha… » par la « chance », parle de son « idole » Arnaud Clément. Mais il n’hé­site pas non plus à envoyer des tacles à son ami Fabrice Santoro et « sa petite carrière à deux francs ». Enfin, Benoit ne retient pas vrai­ment son calme devant un auto­mo­bi­liste fictif…

Moment sympa entre Benoit Paire et Paul de Saint Sernin.