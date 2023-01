Chaque match de Benoît Paire ressemble à un sketch depuis un certain temps. Alors qu’il promet inlas­sa­ble­ment et depuis des mois sur ses réseaux sociaux de relever la pente, l’Avignonnais tombe encore un peu plus bas à chaque sortie.

Déjà battu par le 374e mondial Marchenko il y a cinq jours à Quimper, Benoît a subi une nouvelle défaite à Tenerife contre l’Argentin Rodriguez Taverna, 275e joueur mondial (6−2, 6–4, en 1h13 de jeu).

Et au‐delà du mauvais résultat, le Français s’est une nouvelle fois fait remar­quer de manière néga­tive en quit­tant le court expres­sé­ment à la fin du match sans serrer la main de son adversaire !

¡Se anotó un triun­fazo !



🇦🇷 Santiago Rodríguez Taverna (@santyelduke) dio la sorpresa y eliminó a 🇫🇷 Benoit Paire (ex 18 del mundo, por 6–2 y 6–4 en la primera ronda de #TenerifeII.



El francés, en otro acto polé­mico, le negó el saludo.



pic.twitter.com/3EOvrxoU1I — Golpe de Tenis (@golpedetenis) January 30, 2023

A noter que Paire occupe actuel­le­ment la 216e place au clas­se­ment ATP.