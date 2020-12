Dans l’univers des freestylers du tennis, cela bouge et le Tricolore Bensimshot qui multiplie les prouesses est entrain de damer le pion au leader de la discipline le Serbe Stefan Bojic. Bensimshot propose en effet des nouveautés et des prises de risques plutôt incroyables. A terme, on aimerait bien qu’un duel soit organisé entre les deux freestylers.