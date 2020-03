Les frasques de Benoit Paire, épisode 1453. Sur son compte Instagram, l’Avignonnais a publié une vidéo où il apparaît avec un chapeau de paille et une bière à la main. Et le Tricolore se lâche : « En pleine séance d’abdos-gainage, non je rigole (rire). Santé et restez chez vous. » Benoit Paire est incorrigible et n’a pas fini de nous faire rire.