Eugenie Bouchard a visiblement trouvé un terrain dans cette période de confinement. La Canadienne a publié une vidéo où elle s’entraîne avec un revers… à une main ! « J’ai décidé de changer mon jeu. Je passe à un revers à une main, confie la native de Montréal sur son compte Twitter. J’ai toujours rêvé de jouer avec un revers à une main. » Méfiance, cette vidéo a été mise en ligne le 1er avril, autant dire qu’il s’agit du poisson d’avril de l’ancienne finaliste de Wimbledon 2014.

hey guys, quick announcement : since we have such a long break ahead of us i’ve decided to make a change in my game. i’m switching to a one hander ! it’s always been a dream of mine to play with a one handed backhand. i’m so excited for this journey ahead ! pic.twitter.com/gnsWJwN1NG

— Genie Bouchard (@geniebouchard) April 1, 2020