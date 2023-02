Comment Titouan Droguet (294e), perclus de crampes, a pu s’im­poser au 1er tour des quali­fi­ca­tions du Challenger de Cherbourg ? Son adver­saire Jurgen Briand (411e) se le demande encore.

A 7–7 dans le tie‐break du troi­sième set, Droguet s’écroule, ses jambes ne semblant même plus pouvoir le porter. Briand obtient alors une balle de match et pense conclure sur un revers de son compa­triote qui file dans le couloir. Mais l’ar­bitre ne signale pas de faute, à la grande surprise de Briand qui envoie une balle dans le filet.

« NON, hurle et répète alors plusieurs fois le joueur de 24 ans en se diri­geant vers l’ar­bitre. Tu n’as pas le droit, je te jure elle est ça à côté ! ÇA. Elle va à deux à l’heure la balle ! »

« Si je l’avais vu à côté, je l’au­rais annoncée faute », lui répond l’ar­bitre, qui va de nouveau décider de l’issue du match quelques secondes plus tard en distri­buant un deuxième aver­tis­se­ment à Briand, syno­nyme de point de péna­lité sur balle de match.

Le match se termine de la sorte, tandis que Droguet vient consoler son adversaire.

Briand ne peut alors contenir sa frus­tra­tion en passant devant l’ar­bitre : « Ne viens même plus m’adresser la parole. Parce que ce que t’as fait là… Sachant que la balle, et il le dit (son adver­saire, ndlr), elle est à côté de ‘ouf’… Puis je te parle et tu me mets un point de péna­lité après 2h40 de combat ? ».

Voila la vidéo de la fin de match entre Droguet 🇫🇷 – Briand 🇫🇷 en Qualif a Cherbourg…



J’ai pris le match fin 3ème donc je sais pas s’il y a eu d’autres soucis dans le match



Mais entre les crampes de Droguet, et cette bdm à 7–8 et ce point de péna­lité a 9–8 c’est hallu­ci­nant pic.twitter.com/nbNrJNN3G1 — Romain 🎾🇫🇷 (@RomainNextGen) February 12, 2023

Lunaire !