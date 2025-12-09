AccueilInsoliteCarlos Alcaraz à l'entraînement avec une légende absolue du football
Carlos Alcaraz à l’en­traî­ne­ment avec une légende absolue du football

Thomas S
Par Thomas S

-

65

Carlos Alcaraz a rencontré l’une des idoles en marge de sa parti­ci­pa­tion à une exhi­bi­tion, ce lundi à Miami, face à Joao Fonseca.

En effet, le numéro 1 mondial a eu le privi­lège de taper quelques balles avec le mythique atta­quant brési­lien, Ronaldo, devenu un grand fan de tennis depuis sa retraite. 

Reste désor­mais à savoir si Carlitos ne deviendra pas un sportif aussi impor­tant dans l’his­toire à la fin de sa carrière… 

Publié le mardi 9 décembre 2025 à 13:13

Tous les programmes et résultats en direct !

