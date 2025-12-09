Carlos Alcaraz a rencontré l’une des idoles en marge de sa participation à une exhibition, ce lundi à Miami, face à Joao Fonseca.
En effet, le numéro 1 mondial a eu le privilège de taper quelques balles avec le mythique attaquant brésilien, Ronaldo, devenu un grand fan de tennis depuis sa retraite.
The Alcaraz‐Ronaldo crossover is just 🤌🤌🤌@Ronaldo | @carlosalcaraz pic.twitter.com/upEwylrGWC— Tennis Channel (@TennisChannel) December 9, 2025
Reste désormais à savoir si Carlitos ne deviendra pas un sportif aussi important dans l’histoire à la fin de sa carrière…
