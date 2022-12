Un peu plus d’un mois après avoir contracté une bles­sure aux abdo­mi­naux lors de son quart de finale face à Holger Rune sur le Masters 1000 de Paris, ce qui l’a obligé à déclarer forfait pour le Masters et la Coupe Davis et à retarder sa prépa­ra­tion, Carlos Alcaraz, via une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, a annoncé son retour à l’entraînement.

Carlos Alcaraz est de retour à l’en­traî­ne­ment ! 🙌



Visiblement concentré sur son revers, le numéro un mondial aura l’oc­ca­sion de le tester lors de l’ex­hi­bi­tion du Mubadala World Tennis Championship d’Abu Dhabi du 16 au 18 décembre avant de se projeter sur un début d’année 2023 parti­cu­liè­re­ment dense.