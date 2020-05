Il y a 27 ans, le 27 mai 1993, Thierry Champion, alors 172e mondial, va vivre un calvaire sur la terre battue du Central de la Porte d’Auteuil au deuxième tour. Opposé à Sergi Bruguera, 11e mondial et futur vainqueur du tournoi, le Tricolore essuie une défaite qui est malheureusement entrée dans l’histoire puisqu’il s’incline 6-0, 6-0, 6-0 en une heure de jeu.

Le Français (quart de finaliste à Roland-Garros en 1990) est resté digne dans ce moment difficile et il n’a jamais cherché des excuses. « A 3-0, 6-0, les jeux s’enchaînaient, je ne voyais plus comment j’allais faire pour gagner un set et un jeu à la fin, avait confié Thierry Champion lors de sa conférence de presse d’après-match. Il a essayé de le me donner et je n’ai même pas réussi à le gagner, donc à partir de là… Je n’avais qu’une envie, même dès le deuxième set, c’était de sortir du court et rentrer chez moi le plus rapidement possible. » Néanmoins, ce moment fait le bonheur de la FFL, surtout qu’il reste le dernier « triple bagels » dans un tournoi du Grand Chelem…