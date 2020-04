La suspension du circuit à cause de la crise sanitaire liée au coronavirus est l’occasion de se replonger dans les archives et les plus grands moments de ces dernières années : des points que l’on a tous en tête tant par leur côté spectaculaire que symbolique.

L’US Open 1991 est dans toutes les mémoires des passionnés de la petite balle jaune. Après une année 1990 où il a été blessé au poignet, Jimmy Connors tente un improbable retour. Devant son public à New York, l’Américain réussit l’exploit d’atteindre les demi-finales alors qu’il est âgé de 39 ans ! L’ancien numéro 1 mondial électrise le public lors de toutes ses rencontres. Ce point remporté face à Paul Haarhuis en est l’illustration parfaite. Connors remet quatre smashs de son adversaire, conclut sur un passing et fait basculer le stade dans une folie indescriptible.