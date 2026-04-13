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Corentin Moutet fait parler sa magie avec la balle de match de l’année !

Par
Baptiste Mulatier
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Quand Corentin Moutet entre sur un court de tennis, le spec­tacle est quasi­ment assuré. 

Le Français l’a encore prouvé au premier tour de l’ATP 500 de Barcelone face au Péruvien Ignacio Buse (60e mondial), en rempor­tant une balle de match tout simple­ment exceptionnelle.

Entre amor­ties soigneu­se­ment touchées et défense spec­ta­cu­laire, le 31e joueur mondial a conclu la rencontre sur un point somp­tueux, s’imposant en deux sets (6−4, 6–4).

Du grand Corentin Moutet, tout simplement.

Publié le lundi 13 avril 2026 à 16:02

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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