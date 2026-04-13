Quand Corentin Moutet entre sur un court de tennis, le spec­tacle est quasi­ment assuré.

Le Français l’a encore prouvé au premier tour de l’ATP 500 de Barcelone face au Péruvien Ignacio Buse (60e mondial), en rempor­tant une balle de match tout simple­ment exceptionnelle.

Entre amor­ties soigneu­se­ment touchées et défense spec­ta­cu­laire, le 31e joueur mondial a conclu la rencontre sur un point somp­tueux, s’imposant en deux sets (6−4, 6–4).

Du grand Corentin Moutet, tout simplement.