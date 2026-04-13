Quand Corentin Moutet entre sur un court de tennis, le spectacle est quasiment assuré.
Le Français l’a encore prouvé au premier tour de l’ATP 500 de Barcelone face au Péruvien Ignacio Buse (60e mondial), en remportant une balle de match tout simplement exceptionnelle.
Entre amorties soigneusement touchées et défense spectaculaire, le 31e joueur mondial a conclu la rencontre sur un point somptueux, s’imposant en deux sets (6−4, 6–4).
10/10 artistry on match point ! 😮💨@moutet99 sees off Buse in straights, 6–4 6–4.#BCNOpenBS pic.twitter.com/cEieJk3XiD— Tennis TV (@TennisTV) April 13, 2026
Du grand Corentin Moutet, tout simplement.
Publié le lundi 13 avril 2026 à 16:02