Coric, la célébration à la Mbappé

Borna, again and again 💪@borna_coric’s historic run to the #CincyTennis title :



R1 : Musetti 7–6(2) 6–3

R2 : [2] Nadal 7–6(9) 4–6 6–3

R3 : [15] Bautista Agut 6–2 6–3

QF : [7] Auger‐Aliassime 6–4 6–4

SF : [9] Norrie 6–3 6–4

F : [4] Tsitsipas 7–6(0) 6–2 pic.twitter.com/gLwlkX9xv7