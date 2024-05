Alizé Cornet met offi­ciel­le­ment un terme à sa carrière.

Battue par la 8e joueuse mondiale, Qinwen Zheng, au premier tour de Roland‐Garros ce mardi (6−2, 6–1), la Française a disputé le dernier match de sa carrière, à 34 ans, pour sa 69e parti­ci­pa­tion consé­cu­tive en Grand Chelem (un record chez les femmes).

Après sa défaite, le tournoi a offert le tradi­tionnel trophée à Alizé lors d’une céré­monie orga­nisée en son honneur, en présence du président de la Fédération, Gilles Moretton, et de la direc­trice, Amélie Mauresmo.

🔹 69 Grand Chelems joués consé­cu­ti­ve­ment (record)

🔹 72 Grand Chelems joués (3ème)

🔹 20 Roland‐Garros

🔹 6 titres WTA

🔹 1 Fed Cup (2019)

🔹 9 finales

🔹 N°11 mondiale en 2009

🔹 25 victoires face au Top 10



Bon vent, Alizé 🫶@alizecornet pic.twitter.com/f6QN3Trx7x — We Are Tennis France (@WeAreTennisFR) May 28, 2024

Émue et souriante, la cham­pionne a livré un magni­fique discours.

« Je pleu­rais déjà en regar­dant le match de Nadal hier… Rebelote aujourd’hui. Je me prépare depuis des semaines à ce moment mais je crois qu’on n’est fina­le­ment jamais prêt quand le moment est venu de faire ses adieux. C’est une sacré page de mon livre qui se tourne, une page de 30 ans puisque j’ai commencé le tennis à 4 ans. Je vais devoir entamer un nouveau chapitre. J’ai eu une chance inouïe. L’émotion me submerge car je vois le chemin parcouru. Je suis super fier de moi, j’au­rais voulu faire plus, comme aujourd’hui, mais j’ai tout donné à mon sport. »

Respect, Alizé.