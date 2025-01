Ce sont ces petits gestes qui symbo­lisent les valeurs d’un homme.

Comme l’Open d’Australie a eu la bonne idée de bran­cher une caméra dans les cour­sives du tournoi on peut assister à quelques scènes inédites.

Just Carlos Alcaraz gree­ting the secu­rity staff and holding the door for the employee. Always a class act ! Humble and respectful.