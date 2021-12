Moins de trois semaines après avoir subi une inter­ven­tion chirur­gi­cale au coude droit, Stefanos Tsitsipas, comme promis, est déjà de retour sur les courts d’en­traî­ne­ment où il a été filmé en train de bosser sa volée à Dubai.

C’est une excel­lente nouvelle pour le joueur grec et tous les fans de tennis qui vont pouvoir assister à un Open d’Australie 2022 très relevé avec la présence de presque tous les meilleurs joueurs du monde, Federer et Wawrinka étant d’ores et déjà absents.