Emil Ruusuvuori a réalisé la surprise de ce début de tournoi à Miami en élimi­nant la tête de série numéro 3, Alexander Zverev, en trois sets 1–6, 6–3, 6–1. Le jeune finlan­dais a même remporté le plus beau point du match, et peut‐être du tournoi. Au programme, une amortie très bien touchée, une belle course vers l’avant de Zverev, un tweener de Ruusuvuori et des smashs sauvés. Tout simple­ment magnifique.