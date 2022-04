Novak Djokovic n’en peut plus d’at­tendre, et on peut aisé­ment le comprendre.

Alors qu’il n’a disputé que trois petits matchs offi­ciels sur les quatre derniers mois et qu’il reste sur une défaite surprise face à Jiri Vesely en quarts de finale du tournoi de Dubai le 24 février dernier, le numéro 1 mondial est d’ores et déjà présent à l’en­traî­ne­ment du côté du Monte‐Carlo Country Club.

Tête de série numéro une du Masters 1000 qui débu­tera le 10 avril prochain, le Serbe a visi­ble­ment hâte d’en découdre lui qui sera parti­cu­liè­re­ment attendu lors de cette saison sur terre battue.

Par ailleurs, la rédac­tion de We Love Tennis sera sur place toute la semaine pour vous faire vivre au plus près l’un des plus grands et plus beaux tour­nois du monde.