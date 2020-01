Juan Martin Del Potro ne perd pas de temps. Opéré du genou droit en début de semaine, l’Argentin a déjà débuté sa rééducation. La question d’une reprise du tennis n’est pas encore à l’ordre du jour car lors de l’annonce de son opération, le lauréat de l’US Open 2009 n’avait pas donné de date. La bonne nouvelle réside dans le bon déroulement de l’opération et que le natif de Tandil puisse commencer la rééducation.

48 horas después de la cirugía, los primeros pasos 🚶‍♂️💪🙌

First steps, two days after the surgery… pic.twitter.com/hL8ckkKvDD

— Juan M. del Potro (@delpotrojuan) January 29, 2020