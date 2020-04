La suspension du circuit à cause de la crise sanitaire liée au coronavirus est l’occasion de se replonger dans les archives et les plus grands moments de ces dernières années : des points que l’on a tous en tête tant par leur côté spectaculaire que symbolique.

De retour à la compétition depuis quelques mois, Juan Martin Del Potro réalise en ce mois de mars 2017 l’un des points les plus dingues des dernières années avec un lob tweener face à Federico Delbonis à Indian Wells. Un match qu’il remportera 7-6(5), 6-3 avant de s’incliner au troisième tour face à Novak Djokovic (7-5, 4-6, 6-1).