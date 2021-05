Juan Martin Del Potro ne renonce jamais. Et l’on se délecte d’avance à l’idée de le voir entrer sur un court à Tokyo. C’est en effet son objectif de sa réédu­ca­tion. Dans la dernière vidéo postée par le cham­pion l’Argentin l’on voit Juan sur un vélo d’ap­par­te­ment. C’est une bonne nouvelle, cela signifie qu’il peut marcher sans béquilles et que sa réédu­ca­tion se passe beau­coup mieux que la précé­dente. Juan est un monstre de volonté, on est tous avec et derriére lui.

¡VAMOS DELPO ! La Torre de Tandil sigue super­ando etapas en su recu­pe­ra­ción y ya hace bici­cleta… pic.twitter.com/kaUhAW2yuL — SportsCenter (@SC_ESPN) May 17, 2021