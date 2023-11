Quelques vidéos de Rafael Nadal à l’en­traî­ne­ment conti­nuent de fuiter et elles incitent à l’op­ti­misme de l’autre côté des Pyrénées mais aussi en Australie où le patron du premier Grand Chelem de l’année, Craig Tiley, a une fois de plus assuré être certain de la présence de Rafa pour l’édition 2024.

Le média tennis­tique de réfé­rence en Espagne, Punto de Break, apporte égale­ment quelques nouvelles encou­ra­geantes : « L’Espagnol augmente depuis plusieurs semaines l’in­ten­sité de son entraî­ne­ment et se perfec­tionne sur les courts durs de son académie. On peut voir un Nadal plus agile dans le but d’ar­river avec les meilleures garan­ties au début de la nouvelle saison. »

🇪🇸 Rafael Nadal conti­nuing to improve, playing prac­tice points 💪



📸 abel.b.horvath IG pic.twitter.com/hl9PInxRdw — Olly 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) November 27, 2023

L’homme aux 14 Roland‐Garros a promis d’an­noncer rapi­de­ment le lieu et la date de son grand retour. Ce n’est plus qu’une ques­tion de jours désor­mais. « Délaissés » depuis janvier dernier, les fans de Rafa ne s’at­tendent à rien d’autre qu’une bonne nouvelle avant la fin de l’année.