Dominic Thiem n’y arrive pas.

Il a perdu ses six matchs depuis son retour à la compé­ti­tion, fin mars, après sa longue bles­sure au poignet. Il n’a plus gagné une rencontre depuis un peu plus d’un an.

Mais même si l’Autrichien s’est une nouvelle fois incliné ce lundi soir au 1er tour à Genève, contre Marco Cecchinato (6–3, 6–4), il a le mérite d’avoir régaler le public avec deux twee­ners excep­tion­nels en l’es­pace de trois points, dans le sixième jeu du deuxième set.

Du grand art.