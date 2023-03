Il est toujours inté­res­sant et drôle de se replonger dans les archives des tournois.

L’une d’entre elles est derniè­re­ment réap­parue sur la toile concer­nant l’un des premiers grands discours de Novak Djokovic alors qu’il venait de s’in­cliner en finale du Masters 1000 d’Indian Wells face à Rafael Nadal en 2007.

Tout heureux de se voir remettre le trophée de fina­liste par la légende alle­mande, Boris Becker, qui deviendra six ans plus tard son entraî­neur, le Serbe a ce jour‐là livré l’un des discours les plus drôles de ces 20 dernières années. D’ailleurs, le public cali­for­nien a été tota­le­ment conquis.

📂Indian Wells 2007. Le premier gros discours de Novak Djokovic, 19 ans, 13e mondial, pour sa première finale en Masters 1000 (défaite contre Nadal).



“Tout d’abord, je voudrais dire que je suis tout excité car c’est mon premier gros discours (rire).« pic.twitter.com/Yd83EG3Mjx — Tennis Legend (@TennisLegende) March 6, 2023

« Tout d’abord, je dois dire que je suis très excité car c’est mon premier grand discours (rires). Deuxièmement, je ne peux pas décrire ce que je ressens et quel grand honneur c’est de rece­voir un trophée des mains d’une grande légende, Boris Becker. Vous savez, quand ma mère me donnait le lait, je regar­dais Boris gagner Wimbledon, et main­te­nant il me donne le trophée (rires). »