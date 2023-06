Novak Djokovic a telle­ment gagné durant sa carrière qu’il maîtrise à merveille les céré­mo­nies de remise de prix. L’homme aux 23 titres du Grand Chelem a fait rire plusieurs fois le public après sa victoire contre Casper Ruud en finale de Roland‐Garros dimanche, notam­ment lors­qu’il s’est adressé à son adversaire.

🙌 Novak Djokovic à Casper Ruud : « Désolé pour le résultat aujourd’hui.«



La classe du Serbe au moment d’évo­quer son adver­saire du jour. #RolandGarros pic.twitter.com/8Bczu0mRVI — Prime Video Sport France (@PVSportFR) June 11, 2023

« Je suis désolé pour le résultat. Mais tu as passé deux années incroyables ici. Tu as été l’un des joueurs les plus régu­liers au monde. Je te souhaite de gagner contre n’im­porte qui, sauf moi. Si je perds plus tôt dans un tournoi du Chelem, tu peux le gagner, pas de problème ! », a ironisé le Serbe, égale­ment taquin avec son équipe durant son discours.