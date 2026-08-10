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Djokovic accé­lère sa prépa­ra­tion et est de retour sur le court !

Par
Antoine Touchard
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Novak Djokovic a profité du mois de juillet pour souf­fler et se ressourcer afin de préparer au mieux les tour­nois de Cincinnati et, surtout, l’US Open, qui repré­sente son dernier grand objectif de la saison.

Avec les forfaits quasi simul­tanés de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner à Cincinnati, ainsi que les diffi­cultés affi­chées par Alexander Zverev à Montréal, le Serbe appa­raît sans aucun doute comme l’un des grands favoris dans l’Ohio. Un tournoi qui lui réussit parti­cu­liè­re­ment bien puisqu’il l’a déjà remporté à trois reprises.

Aperçu il y a quelques jours à la salle de sport au Monténégro, Novak Djokovic est désor­mais de retour sur les courts et accé­lère sa prépa­ra­tion avant de rejoindre les États‐Unis dans les prochains jours.

Dans ces circons­tances, pensez‐vous que Novak Djokovic sent que son heure est venue à l’US Open pour aller décro­cher ce fameux 25e titre du Grand Chelem ?

Publié le lundi 10 août 2026 à 09:10

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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