Novak Djokovic a profité du mois de juillet pour souffler et se ressourcer afin de préparer au mieux les tournois de Cincinnati et, surtout, l’US Open, qui représente son dernier grand objectif de la saison.
Avec les forfaits quasi simultanés de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner à Cincinnati, ainsi que les difficultés affichées par Alexander Zverev à Montréal, le Serbe apparaît sans aucun doute comme l’un des grands favoris dans l’Ohio. Un tournoi qui lui réussit particulièrement bien puisqu’il l’a déjà remporté à trois reprises.
Aperçu il y a quelques jours à la salle de sport au Monténégro, Novak Djokovic est désormais de retour sur les courts et accélère sa préparation avant de rejoindre les États‐Unis dans les prochains jours.
Dans ces circonstances, pensez‐vous que Novak Djokovic sent que son heure est venue à l’US Open pour aller décrocher ce fameux 25e titre du Grand Chelem ?
Publié le lundi 10 août 2026 à 09:10