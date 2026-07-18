Novak Djokovic est toujours un client idéal lorsqu’il s’agit d’interviews décalées et pleines d’humour.
Interrogé par le magazine Vogue lors de l’avant‐première de son documentaire Le Loup de l’hiver, le Serbe s’est prêté au jeu d’une question insolite : quel plat préparerait‐il s’il devait recevoir à dîner ses deux plus grands rivaux, Rafael Nadal et Roger Federer ? Sa réponse, fidèle à son sens de l’autodérision, n’a pas manqué de faire sourire.
« Si je devais cuisiner pour Rafael Nadal, je ferais une paella pour respecter la tradition espagnole, et pour Roger Federer, une raclette au fromage. » a déclaré le champion Serbe.
Publié le samedi 18 juillet 2026 à 11:55