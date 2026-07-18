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Djokovic bientôt « cuisto » : « Si je devais cuisiner pour Rafael Nadal, je ferais une paella…pour Roger Federer une raclette »

Par
Antoine Touchard
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Novak Djokovic est toujours un client idéal lors­qu’il s’agit d’in­ter­views déca­lées et pleines d’humour.

Interrogé par le maga­zine Vogue lors de l’avant‐première de son docu­men­taire Le Loup de l’hiver, le Serbe s’est prêté au jeu d’une ques­tion inso­lite : quel plat préparerait‐il s’il devait rece­voir à dîner ses deux plus grands rivaux, Rafael Nadal et Roger Federer ? Sa réponse, fidèle à son sens de l’au­to­dé­ri­sion, n’a pas manqué de faire sourire.

« Si je devais cuisiner pour Rafael Nadal, je ferais une paella pour respecter la tradi­tion espa­gnole, et pour Roger Federer, une raclette au fromage. » a déclaré le cham­pion Serbe.

Publié le samedi 18 juillet 2026 à 11:55

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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