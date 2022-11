Novak Djokovic – Daniil Medvedev, un match sans enjeu, vrai­ment ? La ques­tion se pose après cette fin de deuxième set incroyable, fina­le­ment remportée par le Russe, au grand damn d’un Nole qui avait magni­fi­que­ment sauvé quatre balles de set et qui aurait aimé s’épar­gner une troi­sième manche, à la veille de sa demi‐finale contre Taylor Fritz.

Le Serbe a joué chaque point à fond, au point d’ap­pa­raître tota­le­ment épuisé, même en détresse, sur sa chaise. Tremblotant et essoufflé, il a baissé la tête puis diffi­ci­le­ment retiré son tee‐shirt avant de s’as­perger d’eau. Et de repartir au combat quelques minutes plus tard…

Des images rares !