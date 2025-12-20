AccueilVidéosDjokovic est déjà en forme, ça se sent !
Djokovic est déjà en forme, ça se sent !

Par Jean Muller

Il semble bien que Nole ait pris le temps de bien analyser la situa­tion pour se convaincre qu’il pouvait encore jouer les premiers rôles. 

Que cela ne passait pas par une évolu­tion tech­nique de son jeu mais qu’il fallait qu’il retrouve une condi­tion physique parfaite. Il a donc recruté un docteur de renom et il s’est mis au travail. 

A Dubaï en ce moment, on voit bien sur ces images qu’il est rapide, alerte, précis.

Si Nole a retrouvé du gaz et de l’en­du­rance, il est évident qu’il peut espérer accro­cher ce fameux 25ème titre à son palmarès. 

Publié le samedi 20 décembre 2025 à 09:55

