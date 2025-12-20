Il semble bien que Nole ait pris le temps de bien analyser la situation pour se convaincre qu’il pouvait encore jouer les premiers rôles.
Que cela ne passait pas par une évolution technique de son jeu mais qu’il fallait qu’il retrouve une condition physique parfaite. Il a donc recruté un docteur de renom et il s’est mis au travail.
🚨 Novak Djokovic has arrived in Dubai for the next phase of his Australian Open preparation.— Danny (@DjokovicFan_) December 19, 2025
He has completely revamped his body and training to have a huge 2026 season.pic.twitter.com/pkI6fcOhPC
A Dubaï en ce moment, on voit bien sur ces images qu’il est rapide, alerte, précis.
Si Nole a retrouvé du gaz et de l’endurance, il est évident qu’il peut espérer accrocher ce fameux 25ème titre à son palmarès.
Publié le samedi 20 décembre 2025 à 09:55