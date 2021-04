Novak Djokovic et Corentin Moutet se sont entraînés ensemble au Monte Carlo Country Club ce samedi. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le niveau était très élevé ! Le premier point est ronde­ment mené par un Moutet agressif et juste, qui finit par un smash. Le deuxième est marqué par un retour de grande qualité de Djokovic, avant une amortie en volée excep­tion­nelle du numéro 1 mondial. Une pure réga­lade. Vivement le 10 avril pour le début du Masters 1000 de Monte‐Carlo. Encore une semaine de patience…

