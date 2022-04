Privé de compé­ti­tion depuis sa défaite en quarts de finale du tournoi de Dubai le 24 février dernier et n’ayant joué que trois petits matchs sur les quatre derniers mois, Novak Djokovic ne tient plus en place à trois jours du début du Masters 1000 de Monte‐Carlo sur lequel il est tête de série numéro une et favori.

Après s’être entraîné avec Jannik Sinner ce mercredi sur le court central, le numéro 1 mondial a remis ça cette fois avec Stan Wawrinka, une vielle connais­sance. Et sur la vidéo du point publiée sur le compte Instagram du tournoi, le Suisse est apparu dans une posi­tion déli­cate après un joli revers long de ligne du Serbe. Personne ne lui en voudra.