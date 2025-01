Pour bien débuter l’année 2025, rien de mieux qu’un match de double avec Nole et Nick. Les deux amis semblent si détendus que tout est possible.

C’est exac­te­ment ce qui est arrivé cette nuit lors de leur deuxième tour dans le tableau de double où ils ont perdu un point qui risque déjà d’être la balle de l’année. On vous laisse juger, même c’est un vrai bijou.

Mektic and Venus just played a RIDICULOUS point against Djokovic and Kyrgios in Brisbane



Barely into 2025… but I’ll be shocked if we’ll see a better doubles point this season



Insane hands



Showmanship all around



The New Year is deli­ve­ring 🥶

