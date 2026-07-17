C’était l’événement de la soirée, ce jeudi à New York : l’avant‐première du documentaire consacré à Novak Djokovic, le loup en hiver.
De nombreux fans avaient fait le déplacement, tout comme plusieurs personnalités, parmi lesquelles un imitateur américain particulièrement talentueux.
Ce dernier s’est amusé à reproduire les attitudes et les tics de jeu des deux plus grands rivaux du Serbe, Roger Federer et Rafael Nadal. Une prestation qui a beaucoup fait rire Novak Djokovic, visiblement conquis par des imitations particulièrement réussies.
Publié le vendredi 17 juillet 2026 à 11:11