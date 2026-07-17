Accueil Insolite

Djokovic mort de rire face à un imita­teur de Federer et Nadal !

Par
Antoine Touchard
-
83

C’était l’évé­ne­ment de la soirée, ce jeudi à New York : l’avant‐première du docu­men­taire consacré à Novak Djokovic, le loup en hiver.

De nombreux fans avaient fait le dépla­ce­ment, tout comme plusieurs person­na­lités, parmi lesquelles un imita­teur améri­cain parti­cu­liè­re­ment talentueux.

Ce dernier s’est amusé à repro­duire les atti­tudes et les tics de jeu des deux plus grands rivaux du Serbe, Roger Federer et Rafael Nadal. Une pres­ta­tion qui a beau­coup fait rire Novak Djokovic, visi­ble­ment conquis par des imita­tions parti­cu­liè­re­ment réussies.

Publié le vendredi 17 juillet 2026 à 11:11

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥