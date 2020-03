La suspension du circuit à cause de la crise sanitaire liée au coronavirus est l’occasion de se replonger dans les archives et les plus grands moments de ces dernières années : des points que l’on a tous en tête tant par leur côté spectaculaire que symbolique.

Les duels entre Novak Djokovic et Rafael Nadal ont toujours donné lieu à des points totalement surréalistes et une énorme intensité. La finale de l’édition 2013 de l’US Open n’échappe pas à la règle comme l’illustre cet échange complètement fou de 54 frappes ! Le Serbe le remporte, break mais finira par s’incliner face à l’Espagnol (6-2, 3-6, 6-4, 6-1).