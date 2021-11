Comme le veut la célèbre tradi­tion du Masters des Masters, les huit meilleurs joueurs de l’année doivent prendre toute une série de photos avant qu’une seule ne soit retenue pour repré­senter ladite édition.

Pour la toute première fois, le tournoi des maîtres a donc lieu dans la ville italienne de Turin et tout le monde semble un peu perdu. Si on attend toujours la photo offi­cielle, on a quand même eu le droit à une courte vidéo où l’on peut voir tous les parti­ci­pants, sauf le numéro 2 mondial Daniil Medvedev qui est caché par… Stefanos Tsitsipas. Heureusement que Novak Djokovic est là, en mode réali­sa­teur, pour diriger et animer cette petite troupe.