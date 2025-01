En colère contre un spec­ta­teur irres­pec­tueux au tour précé­dent, Novak Djokovic a‑t‐il encore été contrarié par une partie du public ?

Après sa victoire en trois sets contre Jiri Lehecka en huitièmes de finale de l’Open d’Australie, le Serbe a refusé l’in­ter­view sur le court réalisée par l’an­cien numéro 1 mondial, Jim Courier. Djokovic a pris le micro pour glisser quelques mots, sans rece­voir de questions.

« Merci pour votre présence et votre support, je vous vois au prochain tour. Merci », a déclaré l’homme aux 10 titres à Melbourne, avant de signer quelques auto­graphes et de quitter la Rod Laver Arena sous les sifflets du public.

Something extra­or­di­nary just happened as Novak didn’t wanna have a post‐match chat. #Djokovicpic.twitter.com/iDV43eSb6r