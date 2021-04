Quand on est numéro 1 mondial, on a forcé­ment des privi­lèges. Et c’est bien sur le cas pour Novak Djokovic qui est comme chez lui au Monte‐Carlo Country Club. Hier profi­tant du soleil mais aussi du centra, Nole a donc échangé quelques balles avec son fils Stefan sous le regard de sa femme mais aussi son animal de compa­gnie. Peut‐être que cela donnera des idées à son fils qui est déjà assez régu­lier en coup droit.