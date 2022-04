Novak Djokovic est clai­re­ment monté en puis­sance ce samedi à Belgrade où il s’est qualifié pour la première finale de sa saison.

Souvent sur la défen­sive depuis son retour, il a été plus entre­pre­nant et a pris plus de risques en demies contre Karen Khachanov.

Ce toucher atypique mais parti­cu­liè­re­ment effi­cace montre qu’il prend confiance. Et il rappelle aussi que le numéro 1 mondial a une superbe main. Car le geste est loin d’être facile à effectuer.

Perfectionniste, Djokovic s’est quand même fait rire lui‐même.