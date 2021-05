Connu pour être un joueur calme et en contrôle, Pablo Andujar est au bord du pétage de plomb sur le Philippe Chatrier. Opposé et dominé par un Dominic Thiem loin de son meilleur niveau (4–6, 5–7), l’Espagnol de 35 ans a tapé sa raquette a plusieurs reprises au sol et était même à deux doigts de déchirer son polo.

🎾 Mis sous pres­sion par 🇦🇹 Dominic Thiem, Pablo Andujar 🇪🇸 jette sa raquette de rage et concède dans la foulée sa mise en jeu en fin de deuxième set



▶ Suivez la rencontre en direct : https://t.co/OePL4v27vU

🔥Tous les matches : https://t.co/2r5Z1AivZz pic.twitter.com/LU8zxEPYFw — France tv sport (@francetvsport) May 30, 2021