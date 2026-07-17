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Dzumhur craque complè­te­ment après une erreur d’ar­bi­trage : « Je te regarde dans les yeux, regarde‐moi dans les yeux, tu sais que la balle est faute. Réponds à ma ques­tion : la balle est faute, oui ou non ? »

Par
Antoine Touchard
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Damir Dzumhur dispu­tait ce jeudi les quarts de finale de l’ATP 250 d’Umag face à Matteo Arnaldi.

Le Bosnien s’est fina­le­ment imposé au terme d’un combat excep­tionnel, remporté après 3 h 42 de jeu et trois tie‐breaks. Mais ce n’est pas tant sa quali­fi­ca­tion qui a retenu l’attention.

Le moment fort de la rencontre est inter­venu lors d’une vive alter­ca­tion avec l’ar­bitre de chaise dans le tie‐break de la première manche. Furieux après qu’une balle liti­gieuse a été annoncée bonne, Dzumhur a complè­te­ment perdu son sang‐froid, multi­pliant les protes­ta­tions et échan­geant de manière parti­cu­liè­re­ment tendue avec l’officiel.

« Tout le monde voit que la balle est faute. Pourquoi vous ne pouvez pas changer la déci­sion ? Je te regarde dans les yeux. Regarde‐moi dans les yeux. Tu sais que la balle est faute. Réponds à ma ques­tion : elle est faute, oui ou non ? Si tu es une honnête personne : elle est bonne ou pas ? Sois honnête une fois dans ta vie » a déclaré Dzumhur à l’ar­bitre de chaise.

Publié le vendredi 17 juillet 2026 à 09:14

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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