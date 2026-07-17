Damir Dzumhur dispu­tait ce jeudi les quarts de finale de l’ATP 250 d’Umag face à Matteo Arnaldi.

Le Bosnien s’est fina­le­ment imposé au terme d’un combat excep­tionnel, remporté après 3 h 42 de jeu et trois tie‐breaks. Mais ce n’est pas tant sa quali­fi­ca­tion qui a retenu l’attention.

Le moment fort de la rencontre est inter­venu lors d’une vive alter­ca­tion avec l’ar­bitre de chaise dans le tie‐break de la première manche. Furieux après qu’une balle liti­gieuse a été annoncée bonne, Dzumhur a complè­te­ment perdu son sang‐froid, multi­pliant les protes­ta­tions et échan­geant de manière parti­cu­liè­re­ment tendue avec l’officiel.

Un partido que tuvo de todo🤯



Damir Dzumhur🇧🇦 vencio a Matteo Arnaldi🇮🇹 en más de 3hrs 45min de juego para meterse a semis de final en Umag



🤬El bosnio tuvo una discu­sión con el juez luego de que este servicio fue marcado bueno por el sistema pic.twitter.com/dRyaJpavcu pic.twitter.com/aOMMVgdnWJ — Iván Aguilar (@ivabianconero) July 16, 2026

« Tout le monde voit que la balle est faute. Pourquoi vous ne pouvez pas changer la déci­sion ? Je te regarde dans les yeux. Regarde‐moi dans les yeux. Tu sais que la balle est faute. Réponds à ma ques­tion : elle est faute, oui ou non ? Si tu es une honnête personne : elle est bonne ou pas ? Sois honnête une fois dans ta vie » a déclaré Dzumhur à l’ar­bitre de chaise.