Damir Dzumhur disputait ce jeudi les quarts de finale de l’ATP 250 d’Umag face à Matteo Arnaldi.
Le Bosnien s’est finalement imposé au terme d’un combat exceptionnel, remporté après 3 h 42 de jeu et trois tie‐breaks. Mais ce n’est pas tant sa qualification qui a retenu l’attention.
Le moment fort de la rencontre est intervenu lors d’une vive altercation avec l’arbitre de chaise dans le tie‐break de la première manche. Furieux après qu’une balle litigieuse a été annoncée bonne, Dzumhur a complètement perdu son sang‐froid, multipliant les protestations et échangeant de manière particulièrement tendue avec l’officiel.
« Tout le monde voit que la balle est faute. Pourquoi vous ne pouvez pas changer la décision ? Je te regarde dans les yeux. Regarde‐moi dans les yeux. Tu sais que la balle est faute. Réponds à ma question : elle est faute, oui ou non ? Si tu es une honnête personne : elle est bonne ou pas ? Sois honnête une fois dans ta vie » a déclaré Dzumhur à l’arbitre de chaise.
Publié le vendredi 17 juillet 2026 à 09:14