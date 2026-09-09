Carlos Alcaraz et Ben Shelton sont en train de livrer l’une des plus belles batailles de cet US Open 2026.
L’Espagnol avait remporté le premier set au tie‐break avant de lâcher les deuxième et troisième manches face à un Américain particulièrement solide.
Revigoré dans le quatrième set, Alcaraz avait immédiatement réagi pour pousser son adversaire dans un cinquième set décisif. Mais c’était sans compter sur son corps, visiblement mis à rude épreuve par l’intensité de la rencontre.
En effet, on a vu l’Espagnol vomir dans sa serviette lors d’un changement de côté, signe que la bataille commence sérieusement à laisser des traces.
Reste désormais à savoir si Alcaraz parviendra à tenir physiquement dans cette fin de cinquième set qui s’annonce irrespirable…
Publié le mercredi 9 septembre 2026 à 09:21