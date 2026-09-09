Carlos Alcaraz et Ben Shelton sont en train de livrer l’une des plus belles batailles de cet US Open 2026.

L’Espagnol avait remporté le premier set au tie‐break avant de lâcher les deuxième et troi­sième manches face à un Américain parti­cu­liè­re­ment solide.

Revigoré dans le quatrième set, Alcaraz avait immé­dia­te­ment réagi pour pousser son adver­saire dans un cinquième set décisif. Mais c’était sans compter sur son corps, visi­ble­ment mis à rude épreuve par l’intensité de la rencontre.

En effet, on a vu l’Espagnol vomir dans sa serviette lors d’un chan­ge­ment de côté, signe que la bataille commence sérieu­se­ment à laisser des traces.

Carlos Alcaraz thro­wing up in his towel during his match against Ben Shelton at the U.S. Open.



It’s past 2 in the morning.



He’s giving it his all. pic.twitter.com/hz6908jJPQ — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 9, 2026

Reste désor­mais à savoir si Alcaraz parviendra à tenir physi­que­ment dans cette fin de cinquième set qui s’annonce irrespirable…