Rafael Nadal pour cause de bles­sure, et Novak Djokovic en raison de son statut non‐vacciné, ne parti­cipent pas au Masters 1000 d’Indian Wells cette année.

Alors le public a un nouveau chou­chou, qui n’est autre que le plus jeune numéro 1 mondial de l’his­toire, aujourd’hui numéro 2 : Carlos Alcaraz.

Le jeune espa­gnol a reçu un accueil digne d’une rockstar avant son entraî­ne­ment. Et il a pris le temps de signer le plus d’au­to­graphes possible.

Impressionnant.