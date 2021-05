Très calme pendant deux sets entre vendredi et samedi, alors qu’il a été mené d’un set et d’un break, Novak Djokovic est tota­le­ment sorti de ses gongs. Breaké rapi­de­ment dans la troi­sième manche à la suite d’un manque de réus­site, le numéro 1 mondial, furieux, a balancé sa raquette de toutes ses forces sur les panneaux publi­ci­taires. Un geste qui aurait pu être très dange­reux et qui rappelle forcé­ment son geste de frus­tra­tion à l’US Open. Il a écopé d’un avertissement.

😬 La grosse colère de Djokovic après le break de Tsitsipas dans le troi­sième set ! #IBI21 #HomeOfTennis pic.twitter.com/xbN6HTuPcU — Eurosport France (@Eurosport_FR) May 15, 2021