Alexander Zverev a vécu un dimanche assez cauchemardesque.

Alors qu’il avait déjà les larmes aux yeux après sa défaite en trois sets contre Jannik Sinner en finale de l’Open d’Australie, l’Allemand a vécu un moment assez « pénible » au début de son discours, lors­qu’une spec­ta­trice lui a rappelé ses affaires extra‐sportives…

Someone is screa­ming at Alexander Zverev as he’s trying to give his runner up speech after losing to Jannik Sinner in the Australian Open final.



Wow.



pic.twitter.com/5zv6rJYyQL