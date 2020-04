La suspension du circuit à cause de la crise sanitaire liée au coronavirus est l’occasion de se replonger dans les archives et les plus grands moments de ces dernières années : des points que l’on a tous en tête tant par leur côté spectaculaire que symbolique.

La demi-finale du Rolex Paris Masters de 2018 entre Novak Djokovic et Roger Federer a constitué l’un des plus beaux matchs de cette année-là. Le Serbe l’a emporté en trois manches (7-6(6), 5-7, 7-6(3)) mais c’est le Suisse qui a signé le point de la rencontre avec un réflexe totalement improbable.