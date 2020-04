La suspension du circuit à cause de la crise sanitaire liée au coronavirus est l’occasion de se replonger dans les archives et les plus grands moments de ces dernières années : des points que l’on a tous en tête tant par leur côté spectaculaire que symbolique.

Difficile d’oublier la finale de l’US Open 2009 entre Roger Federer et Juan Martin Del Potro. Après sa victoire face à Rafael Nadal en demi-finale (6-2, 6-2, 6-2), l’Argentin signait un succès retentissant en finale face à Roger Federer (3-6, 7-6(5), 4-6, 7-6(4), 6-2). La Tour de Tandil y avait fait parler la poudre avec deux ogives monstrueuses en coup droit.