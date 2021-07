Hier, c’était donc le dernier middle sunday et Roger Federer qui aime l’his­toire du tennis était un brin nostalgique.

Il a donc décidé de posté une petite vidéo où on le voit déam­buler dans le stade.

Le Suisse explique que l’on ne reviendra plus en arrière, que c’est fina­le­ment une page du tournoi qui se tourne.

Son idée fina­le­ment c’est de marquer le « coup », de flasher le moment et de partager cela avec ses fans.

Son sourire, et sa bonne humeur confirment aussi qu’il est vrai­ment content d’être encore en course et qu’il est prêt à relever le défi : « C’était juste pour vous dire combien je suis heureux d’être ci, impa­tient de jouer demain mon 8ème de finale face à Lorenzo Sonego, c’est si bon d’être ici »

Il n’y a rien à dire, niveau émotion et « com » le Suisse est le GOAT, le vrai, pour l’éternité…