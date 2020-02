Les derniers préparatifs s’activent pour l’exhibition entre Roger Federer et Rafael Nadal au Cap en Afrique du Sud qui aura lieu ce vendredi 7 février (20h45 en France et elle sera diffusée sur la chaine L’Équipe). Le Suisse s’est amusé à faire une vidéo sur ses réseaux sociaux pour présenter le stade (où plus de 48 000 spectateurs sont attendus) mais aussi pour chambrer l’Espagnol en lâchant : « Nous avons de la couleur orange pour Rafa, donc ça ressemble à la terre battue mais c’est un court en dur. » Un vrai blagueur ce Roger.